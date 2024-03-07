UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +10: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 8 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. На заході й півдні місцями температура підійметься до +8 - +10.

В Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів. 

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -3 до -1 вночі й від +4 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до -3 вночі й від +4 до +9 вдень;
  • на сході коливатиметься від -4 до -7 вночі й від +3 до +5 вдень.

Фото: погода на 8 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -6 до -1, а вдень від +1 до +6. У Києві тим часом вночі від -2 до -4, а вдень від +4 до +6. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні