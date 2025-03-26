В Україні обрали "Авто року 2025": повний перелік переможців

Окрім "Автомобіля року в Україні", громадськість та експерти визначили найкращих у таких категоріях:

Електромобіль року - Porsche Taycan;

Кросовер року - Volkswagen Tiguan;

Гібридний автомобіль - Honda C-RV;

Співвідношення ціни та якості - Hyundai Tucson;

Кращий дизайн року - Aston Martin DB12;

Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;

Спортивний автомобіль року - Audi RS6 Avant GT.

Акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

Як правило, у "Авто року в Україні 2025" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня 2025 року.

Автомобілі-переможці акції у головній та додаткових номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного.