В Украине выбрали "Авто года 2025": полный перечень победителей

В Украине выбрали "Авто года 2025". Победителем ежегодной акции стал Škoda Kodiaq. Также в ходе церемонии награждения выбрали лучшие машины в разных категориях.
Об этом сообщает РБК-Украина
Кроме "Автомобиля года в Украине", общественность и эксперты определили лучших в таких категориях:
Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.
Как правило, в "Авто года в Украине 2025" участвуют новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2025 года.
Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.
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