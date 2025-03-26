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В Україні обрали "Авто року 2025": повний перелік переможців

Середа 26 березня 2025 20:52
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В Україні обрали "Авто року 2025": повний перелік переможців Фото: в Україні обрали "Авто року 2025" (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні обрали "Авто року 2025". Переможцем щорічної акції став Škoda Kodiaq. Також у ході церемонії нагородження обрали кращі машини у різних категоріях.

Про це повідомляє РБК-Україна

Окрім "Автомобіля року в Україні", громадськість та експерти визначили найкращих у таких категоріях:

  • Електромобіль року - Porsche Taycan;
  • Кросовер року - Volkswagen Tiguan;
  • Гібридний автомобіль - Honda C-RV;
  • Співвідношення ціни та якості - Hyundai Tucson;
  • Кращий дизайн року - Aston Martin DB12;
  • Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;
  • Спортивний автомобіль року - Audi RS6 Avant GT.

Акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

Як правило, у "Авто року в Україні 2025" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня 2025 року.

Автомобілі-переможці акції у головній та додаткових номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного.

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