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В Украине выбрали "Авто года 2025": полный перечень победителей

Среда 26 марта 2025 20:52
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В Украине выбрали "Авто года 2025": полный перечень победителей Фото: в Украине выбрали "Авто года 2025" (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине выбрали "Авто года 2025". Победителем ежегодной акции стал Škoda Kodiaq. Также в ходе церемонии награждения выбрали лучшие машины в разных категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина

Кроме "Автомобиля года в Украине", общественность и эксперты определили лучших в таких категориях:

  • Электромобиль года - Porsche Taycan;
  • Кроссовер года - Volkswagen Tiguan;
  • Гибридный автомобиль - Honda C-RV;
  • Соотношение цены и качества - Hyundai Tucson;
  • Лучший дизайн года - Aston Martin DB12;
  • Автомобиль для коммерции - Ford Transit Custom;
  • Спортивный автомобиль года - Audi RS6 Avant GT.

Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

Как правило, в "Авто года в Украине 2025" участвуют новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2025 года.

Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.

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