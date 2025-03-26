В Украине выбрали "Авто года 2025": полный перечень победителей

В Украине выбрали "Авто года 2025". Победителем ежегодной акции стал Škoda Kodiaq. Также в ходе церемонии награждения выбрали лучшие машины в разных категориях.

Кроме "Автомобиля года в Украине", общественность и эксперты определили лучших в таких категориях:

Электромобиль года - Porsche Taycan;

Кроссовер года - Volkswagen Tiguan;

Гибридный автомобиль - Honda C-RV;

Соотношение цены и качества - Hyundai Tucson;

Лучший дизайн года - Aston Martin DB12;

Автомобиль для коммерции - Ford Transit Custom;

Спортивный автомобиль года - Audi RS6 Avant GT.

Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

Как правило, в "Авто года в Украине 2025" участвуют новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2025 года.

Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.