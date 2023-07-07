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На прохання військових. У Міноборони звернулися до Telegram-каналів із важливим закликом

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П'ятниця 07 липня 2023 14:45
На прохання військових. У Міноборони звернулися до Telegram-каналів із важливим закликом Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Адміністраторів українських Telegram-каналів закликають не викладати новини з передової день в день, адже їх читають окупанти та після цього б'ють по позиціях наших бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Так, вона звернулася до всіх Telegram-каналів, які повідомляють про оперативну ситуацію на передовій.

"Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - написала вона.

Маляр зазначила, що про події на фронті слід повідомляти після оприлюднення інформації офіційними спікерами - Генштабу, Міноборони та Об'єднаних стратегічних угруповань військ.

Заступниця міністра оборони зауважила, що вони узгоджують інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

Інформаційна тиша

Зазначимо, що дотримання інформаційної тиші дуже важливо для роботи українських військових та проведення операції.

Водночас розголошення про пересування наших військ чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає захисникам затриматись на позиціях.

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