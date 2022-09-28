В Україні новий випадок мавп'ячої віспи: чи можлива епідемія

За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.

"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санінатрний лікар.

Кузін додав, що головними рекомандаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.

Що відомо про мавпячу віспу

Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі. Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.