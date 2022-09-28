В Україні новий випадок мавп'ячої віспи: чи можлива епідемія

В Україні зареєстрували четвертий випадок зараження на мавпячу віспу. Підтверджений діагноз було зафіксовано вчора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.
За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.
"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санінатрний лікар.
Кузін додав, що головними рекомандаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.
Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі. Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.
Нагадаємо, що раніше в Україні вже фіксували випадки віспи мавп.
До цього було зафіксовано пацієнта, який ще у серпні помітив висипи.
Очільник МОЗ України Віктор Ляшко пояснював, що система діагностики в Україні є. Були встановлені в усіх центрах контролю та профілактики хвороб тест-системи для виявлення в тому числі мавпячої віспи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.