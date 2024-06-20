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В Україні назвали очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Очікується, що в рішеннях союзників на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - сказала Стефанішина.

Вона також висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

"Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.

Вступ України в НАТО

Вступ України в НАТО є однією з головних стратегічних цілей країни. Це прагнення базується на бажанні забезпечити національну безпеку, стабільність і економічний розвиток. Україна проводить реформи в оборонній сфері, адаптуючи свої збройні сили до стандартів НАТО.

Після початку російської агресії у 2014 році підтримка євроатлантичного курсу зросла серед українського суспільства та політичного керівництва. Країни-члени НАТО висловлюють підтримку Україні, але остаточне рішення щодо вступу залежить від виконання реформ та консенсусу серед членів Альянсу.

Очікується, що наступні саміти НАТО стануть важливими етапами на шляху до досягнення цієї стратегічної мети.

Із 9 до 11 липня 2024 року у столиці США відбудеться саміт НАТО, присвячений 75-річчю організації.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Київ уже активно готується до цієї події.

Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що офіційно оголосити про дати членства України на саміті у Вашингтоні не планується.

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НАТО