До України в найближчий час прибуде ще 5000 терміналів Starlink, - Федоров

За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну було завезено 25 тисяч терміналів старлінк. Їх було направлено військовим, медикам, енергетикам, державним установами.

"Нажаль держава не рухається за Agile, коли швидко може адаптуватися під зміни. Тому всі старлінки на сьогодні ми 25 тисяч десь отримали і отримаємо ще, 4-5 тисяч - все це ми закупили завдяки донорській допомозі інших держав", - зазначив Федоров.

Міністр розповів, що веде комунікацію з Ілоном Маском. Вони працюють над тим, щоб його компанія змогла забезпечила необхідну кількість старлінків, так як у світі спостерігається їх дефіцит.

Федоров розповів, що Мінцифра отримує "спецціну" на Starlink. Вона є нижчою ніж для приватних користувачів. Окрім цього за кожну партію терміналів сплачується абонплата за 3−6−9 місяців наперед.