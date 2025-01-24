UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

В Україні найближчими днями очікується пік найтеплішої погоди, - синоптик

Ілюстративне фото: в Україні найближчими днями очікується пік найтеплішої погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Субота та неділя, 25 та 26 січня, в Україні будуть переважно хмарними. На початку наступного тижня очікується пік найтеплішої погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку синоптика Наталку Діденко.

Погода на вихідні 

Невеликі опади, у вигляді дощу або мокрого снігу, можливі 25 січня на півдні, в центрі та на сході, решта часу - без істотних опадів.

Вітер у суботу буде південний, помірний або слабкий, але в неділю він посилиться до рвучкого.

Температура повітря поступово підвищується:

  • у суботу очікується +3 - +7, на півдні +6 - +11;
  • у неділю стане ще тепліше: вдень +5 - +10, на півдні +7…+12.

Пік тепла 

"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12 - +15 градусів", - написала Діденко. 

Погода в Києві

У Києві вихідні також будуть хмарними, без істотних опадів. У суботу температура вдень становитиме +4 - +6, а в неділю потеплішає до +6 - +8. Зокрема посилиться вітер.  

Початок наступного тижня у столиці також буде дуже теплим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Землю насувається магнітна буря червоного рівня, яка може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні