В Україні найближчими днями очікується пік найтеплішої погоди, - синоптик

Погода на вихідні

Невеликі опади, у вигляді дощу або мокрого снігу, можливі 25 січня на півдні, в центрі та на сході, решта часу - без істотних опадів.

Вітер у суботу буде південний, помірний або слабкий, але в неділю він посилиться до рвучкого.

Температура повітря поступово підвищується:

у суботу очікується +3 - +7, на півдні +6 - +11;

у неділю стане ще тепліше: вдень +5 - +10, на півдні +7…+12.

Пік тепла

"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12 - +15 градусів", - написала Діденко.

Погода в Києві

У Києві вихідні також будуть хмарними, без істотних опадів. У суботу температура вдень становитиме +4 - +6, а в неділю потеплішає до +6 - +8. Зокрема посилиться вітер.

Початок наступного тижня у столиці також буде дуже теплим.