ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З України намагались незаконно вивезти 124 археологічні предмети

Субота 03 лютого 2024 20:31
UA EN RU
З України намагались незаконно вивезти 124 археологічні предмети Ілюстративне фото: з України намагались незаконно вивезти 124 археологічні предмети (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Митники запобігли незаконному вивезенню за межі України археологічних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

"Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування", - сказано в повідомленні.

Коли митники провели контроль, то виявили предмети археології - елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

Згідно із законами України вищевказані предмети заборонені до вивезення за межі митної території України. Виявлені предмети археології у кількості 124 штук вилучено.

З України намагались незаконно вивезти 124 археологічні предмети

"Скіфське золото" повернуть Україні

На початку 2014 року колекцію "Скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні минулого року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Однак, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
архологи Державна митна служба
NEWS
Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена
Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву