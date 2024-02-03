Из Украины пытались незаконно вывезти 124 археологических предмета

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня, 03 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Порубное-Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина избрал полосу движения "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию", - говорится в сообщении.

Когда таможенники провели контроль, то обнаружили предметы археологии – элементы лошадиной доспехи, элементы украшений, равнораменные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла.

Согласно законам Украины, вышеуказанные предметы запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины. Обнаруженные предметы археологии в количестве 124 штук изъяты.

"Скифское золото" вернут Украине

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине . Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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