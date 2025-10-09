В Україні накрили мережу, яка продавала новий небезпечний наркотик

В Офісі генпрокурора зазначили, що угруповання здійснювало збут нового наркотичного засобу - подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa ("кратом").

Учасники злочинного угруповання організували систему збуту, яка діяла по всій Україні. Наркотики завозили через кордон, після чого їх продавали через інтернет-платформи і Telegram-канали, служби доставки, зокрема "Нову пошту", спортивні зали, заклади громадського харчування. Основними клієнтами була молодь.

Уперше в Україні такий наркотик продали в Тернополі. З моменту початку своєї діяльності правопорушники продали на території України до 10 тонн "кратома". Орієнтовна вартість - понад 60 млн гривень.

Фото: правоохоронці затримали членів злочинного угруповання (npu.gov.ua)

Під час спецоперації правоохоронці провели 78 обшуків у Києві та ще 13 областях.

21 учасника затримано відповідно до ст. 208, 615 КПК України. Деяких учасників затримали в міжнародному пункті пропуску під час спроби ввезення чергової партії наркотиків. Вирішується питання про повідомлення їм підозр за фактом контрабанди.