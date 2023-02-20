В Україні надлишок електроенергії: у яких випадках можливі відключення

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.

У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.

Дефіцит не очікується

Крім того, у прес-службі "Укренерго" заявили, що "дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується".

За даними "Укренерго", в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Наразі вони працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання. Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. "Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - повідомили в пре-службі.

Виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях. "При цьому в Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують", - зазначили в компанії.

Бригади "Укренерго" продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. "Пошкодження там складні і масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.