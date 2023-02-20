UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні надлишок електроенергії: у яких випадках можливі відключення

Фото: відключення світла 20 лютого не плануються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 20 лютого, енергосистема працюватиме з резервом потужності. Відключення можливі лише для ремонту мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.

У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.

Дефіцит не очікується

Крім того, у прес-службі "Укренерго" заявили, що "дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується".

За даними "Укренерго", в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Наразі вони працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання. Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. "Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - повідомили в пре-службі.

Виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях. "При цьому в Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують", - зазначили в компанії.

Бригади "Укренерго" продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. "Пошкодження там складні і масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаМинэнерго