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Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу, - Оператор ГТС

Фото: Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання. На цьому під час виступу на Central European Energy Day 2022 наголосив т.в.о. голови Оператора ГТС України Павел Станчак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Керівник ОГТСУ закликав міжнародних партнерів задля стабільності та подальшого планування ринку країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі.

Як зазначив під час презентації Станчак, зі свого боку Україна може зробити свій внесок у безпеку постачання шляхом надання доступу до підземних газових сховищ в режимі "митний склад" (без податків і митних зборів), забезпечення доступу до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами ЦСЄ, інтеграції в галузь відновлюваної газової промисловості та сприяння переходу до зеленої енергії.

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі. Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу.

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Імпорт газуГТС