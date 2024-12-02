В Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання

Сирський провів нараду з керівниками структурних підрозділів Генштабу ЗСУ, командувачами видів та родів військ (сил), командирами окремих бойових військових частин, начальниками навчальних центрів та військових ВНЗ.

Військове керівництво обговорило попередні результати впровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці.

"Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - зазначив головком.

Сирський додав, що окрему увагу приділили навчанню офіцерів. Військове командування наголосило на важливості зміни програми і збільшенні термінів навчання.

"Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад", - повідомив Сирський.

Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

Головком підкреслив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими".

Фото: в Україні можуть змінити програму навчання офіцерів (facebook.com/CinCAFofUkraine)