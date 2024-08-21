В Україні можуть з'явитися електронні бойові розпорядження? Що про це каже Міноборони

Вона зазначила, що для Міноборони цифровізація - важливе завдання. Робота йде таким чином, щоб була підібрана для будь-якого цифрового рішення правильна архітектура, яка дозволить швидко масштабувати рішення і зробити його сталим.

Черногоренко пояснила, що для впровадження електронних бойових розпоряджень потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців. Крім того, необхідно налагодити безпечний обмін між різними контурами, різними грифами - таємний, для службового користування і відкритий контур.

"І це - досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури - тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", - сказала заступниця міністра оборони.