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В Украине могут появиться электронные боевые распоряжения? Что об этом говорит Минобороны

Фото: замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития Катерина Черногоренко (kanaldim tv)
Автор: Наталья Юрченко

Для внедрения электронных боевых распоряжений требуется полноценный реестр военнослужащих, а также безопасный обмен между грифами. Это серьезная технологическая задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерину Черногоренко в интервью АрмияInform.

Она отметила, что для Минобороны цифровизация - важная задача. Работа идет таким образом, чтобы была подобрана для любого цифрового решения правильная архитектура, которая позволит быстро масштабировать решение и сделать его устойчивым.

Черногоренко объяснила, что для внедрения электронных боевых распоряжений нужен полноценный реестр военнослужащих. Кроме того, необходимо наладить безопасный обмен между разными контурами, разными грифами - секретный, для служебного пользования и открытый контур.

"И это - достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры - тогда мы сможем цифровизировать боевое распоряжение", - сказала замминистра обороны.

 

Цифровизация армии

Напомним, в Украине в мае запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

Кроме того, недавно заработало мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Оно содержит несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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