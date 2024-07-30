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В Україні можуть розширити список тих, хто має право на відстрочку від служби: подробиці

Вівторок 30 липня 2024 14:15
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В Україні можуть розширити список тих, хто має право на відстрочку від служби: подробиці Священнослужителям можуть дозволити відстрочку від служби (фото: УНІАН)
Автор: Ірина Костенко

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для священнослужителів і громадян, які відмовляються іти в армію через релігійні переконання.

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11439 і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, головними завданнями законопроекту є:

  • забезпечення конституційного права громадян на альтернативну (невійськову) службу
  • уникнення зайвих проблем у Силах оборони через мобілізацію громадян, які не готові (щонайменше, морально) служити/воювати
  • зняття непотрібної соціальної напруги під час війни
  • сприяння "мобілізації здорового глузду" і зміцненню обороноздатності держави

Уточнюється, що стаття 35 Конституції України передбачає: коли виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Водночас там же зазначається, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

Виходячи з цього, документ пропонує внести низку змін (доповнень) до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які передбачатимуть, що призову на військову службу під час мобілізації (на особливий період) не підлягають:

  • священнослужителі, які належать до церков і релігійних організацій (об'єднань), що входять до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (чия діяльність не заборонена в Україні)
  • громадяни України, які письмово підтверджують, що виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним переконанням (таким громадянам виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою)

Крім того, законопроект передбачає, що такі громадяни у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Основне про проект закону

Проект закону №11439 про внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо забезпечення конституційного права громадян на альтернативну (невійськову) службу було зареєстровано у Верховній Раді 24 липня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Георгій Мазурашу (член депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під керівництвом Олександра Завітневича.

В Україні можуть розширити список тих, хто має право на відстрочку від служби: подробиці

Проект закону №11439 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

29 липня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як краще подавати документи на відстрочку від мобілізації - поштою чи особисто.

Читайте також, кого не мають права мобілізувати до ЗСУ під час війни.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11439, сторінка Георгія Мазурашу у Facebook.

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