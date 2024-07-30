В Украине могут расширить список тех, кто имеет право на отсрочку от службы: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект насчет отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для священнослужителей и граждан, которые отказываются идти в армию по религиозным убеждениям.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект №11439 и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, главными задачами законопроекта являются:

обеспечение конституционного права граждан на альтернативную (невоенную) службу

избегание лишних проблем в Силах обороны из-за мобилизации граждан, которые не готовы (по меньшей мере, морально) служить/воевать

снятие ненужного социального напряжения во время войны

содействие "мобилизации здравого смысла" и укреплению обороноспособности государства

Уточняется, что статья 35 Конституции Украины предусматривает: когда исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Однако там же отмечается, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

Исходя из этого, документ предлагает внести ряд изменений (дополнений) в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающих, что призыву на военную службу во время мобилизации (на особый период) не подлежат:

священнослужители, принадлежащие к церквям и религиозным организациям (объединениям), входящим во Всеукраинский Совет Церквей и религиозным организациям (чья деятельность не запрещена в Украине)

граждане Украины, которые письменно подтверждают, что исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям (таким гражданам исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой)

Кроме того, законопроект предусматривает, что такие граждане в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Основное о проекте закона

Проект закона №11439 о внесении изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по обеспечению конституционного права граждан на альтернативную (невоенную) службу был зарегистрирован в Верховной Раде 24 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу (член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки под руководством Александра Завитневича.

Проект закона №11439 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

29 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.