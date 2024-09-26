В Україні можуть дозволити ставати на військовий облік онлайн: як це відбуватиметься

Зокрема, планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Також Міноборони планує ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Основні пропозиції:

дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста";

ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників;

скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік;

уточнити положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабмін схвалив порядок, за яким частина українців ставатиме на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Також ми писали, як в Україні змінився порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами.

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