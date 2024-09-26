В Украине могут разрешить становиться на военный учет онлайн: как это будет происходить

В частности, планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Также Минобороны планирует ликвидировать комиссии по взятию на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Основные предложения:

разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста";

ликвидировать комиссии для взятия на военный учет призывников;

отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет;

уточнить положения о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Кабмин одобрил порядок, по которому часть украинцев будет становиться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Также мы писали, как в Украине изменился порядок предоставления отсрочки от мобилизации ухаживающим за родственниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.