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В Україні можуть бути штрафи за дискримінацію через стать чи сексуальну орієнтацію

21:21 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Дискримінація у трьох сферах може стати причиною адміністративної відповідальності в Україні. А постраждалим від неї посилять правовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України № 1038/2026.

Штрафи за дискримінацію

В Україні планують удосконалити законодавство щодо протидії:

  • дискримінації,
  • мові ворожнечі,
  • кримінальним правопорушенням з мотивів нетерпимості.

Також планується посилити механізми захисту прав ЛГБТІК+.

Відповідні завдання передбачені новою Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою відповідним указом президента.

Адмінвідповідальність посилять

У документі зазначається, потрібно удосконалити механізми захисту від дискримінації:

  • запровадити адміністративнувідповідальність за відповідні правопорушення,
  • створити системи збору, обробки, аналізу й оприлюднення даних про випадки дискримінації.

Окремою проблемою названо мову ворожнечі, зокрема у цифровому середовищі. Буде вдосконалений правовий захист від таких проявів та посилення координації між держорганами під час їх виявлення і протидії.

Злочини з мотивів ненависті

Держава планує вдосконалити кримінально-правові механізми реагування на правопорушення, вчинені з мотивів нетерпимості або ненависті.

Мотив встановлюватиметься правоохоронцями та запровадяться єдині підходи до розслідування і розгляду відповідних справ.

Захист прав ЛГБТІК+

У Стратегії ЛГБТІК+ визначили однією з груп із підвищеним ризиком дискримінації, мови ворожнечі та інших проявів нетерпимості.

Зазначається, що сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерне самовираження та статеві ознаки мають бути чіткіше й послідовніше відображені в законодавстві.

Також, йдеться у документі, треба підвищити обізнаність ЛГБТІК+ щодо механізмів захисту своїх прав, рівень довіри до державних органів тощо.

Потребують удосконалення і механізми доступу ЛГБТІК+ до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних та освітніх послуг, а також правничої допомоги.

Очікувані результати

Реалізація цих заходів має забезпечити:

  • дієві механізми захисту від дискримінації,
  • підвищити довіру постраждалих, зокрема ЛГБТІК+, до державних органів та правозахисних механізмів,
  • зменшити рівень стигматизації та прихованості правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості.

Водночас Стратегія визначає напрями державної політики та завдання на майбутнє, а не запроваджує зазначені законодавчі зміни безпосередньо.

Раніше РБК-Україна писало, що Рада ухвалила законопроєкт про базову соціальну допомогу, який передбачає об'єднання кількох видів державних виплат для сімей із низькими доходами.

Крім того, Рада в цілому підтримала законопроєкт № 14191, який підвищує виплати та посилює соціальні гарантії для родин з дітьми з інвалідністю, а також дорослих, які мають інвалідність з дитинства.

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