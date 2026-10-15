В Украине могут быть штрафы за дискриминацию из-за пола или сексуальной ориентации

Штрафы за дискриминацию

В Украине планируют усовершенствовать законодательство по противодействию:

дискриминации,

языку вражды,

уголовным правонарушениям по мотивам нетерпимости.

Также планируется усилить механизмы защиты прав ЛГБТИК+.

Соответствующие задачи предусмотрены новой Национальной стратегией в области прав человека, утвержденной соответствующим указом президента.

Админответственность усилят

В документе отмечается, что нужно усовершенствовать механизмы защиты от дискриминации:

ввести административную ответственность за соответствующие правонарушения,

создать системы сбора, обработки, анализа и обнародования данных о случаях дискриминации.

Отдельной проблемой назван язык вражды, в частности, в цифровой среде. Будет усовершенствована правовая защита от таких проявлений и усиление координации между госорганами при их выявлении и противодействии.

Преступления по мотивам ненависти

Государство планирует усовершенствовать уголовно-правовые механизмы реагирования на правонарушения, совершенные по мотивам нетерпимости или ненависти.

Мотив будет устанавливаться правоохранителями, введут единые подходы к расследованию и рассмотрению соответствующих дел.

Защита прав ЛГБТИК+

В Стратегии ЛГБТИК+ определили одной из групп с повышенным риском дискриминации, языка вражды и других проявлений нетерпимости.

Отмечается, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые признаки должны быть более четко и последовательно отражены в законодательстве.

Также, говорится в документе, нужно повысить осведомленность ЛГБТИК+ о механизмах защиты своих прав, уровне доверия к государственным органам и т. п.

Нуждаются в совершенствовании и механизмах доступа ЛГБТИК+ к социальной защите, административным, социальным, медицинским и образовательным услугам, а также юридической помощи.

Ожидаемые результаты

Реализация этих мер должна обеспечить:

действенные механизмы защиты от дискриминации,

повысить доверие пострадавших, в частности ЛГБТИК+, к государственным органам и правозащитным механизмам,

снизить уровень стигматизации и скрытности правонарушений, совершенных по мотивам нетерпимости.

В то же время, Стратегия определяет направления государственной политики и задачи на будущее, а не вводит указанные законодательные изменения непосредственно.