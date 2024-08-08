В Україні можна пройти процедуру ЕКО безкоштовно: де і як це зробити

У 2024 році у програмі медичних гарантій, сфокусованій на відновленні здоров'я та людського потенціалу, з'явився новий пакет. Йдеться про процедуру штучного запліднення (ЕКО) коштом держави.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Хто може скористатись новим пакетом послуг

За словами посадовця, пакет медичних послуг з лікування безпліддя за допомогою допоміжної репродуктивної технології (ДРТ) - абсолютно новий (з'явився лише у 2024 році).

"Цим пакетом програми медичних гарантій можуть користуватися абсолютно всі громадяни України за певних показань: наявності підтвердженого чоловічого або жіночого безпліддя", - уточнив він.

При цьому вік жінки має бути не старше 40 років.

"Ми вирішили запустити цю послугу, бо ми бачимо зараз дуже сильне зниження рівня народжуваності в Україні. На це дуже сильно впливає війна. Тому надати таку можливість вкрай важливо. Майже півмільйона українців не народилося. Багато хто хоче мати дітей, але не можуть завагітніти. Про це треба говорити, нагадувати. Ця послуга безкоштовна, і отримати направлення до профільного фахівця не складно", - розповів експерт.

В яких закладах штучне запліднення безкоштовне

Згідно з інформацією Дуброва, зараз таку послугу (яку покриває держава), можуть надавати 15 закладів. Причому переважна більшість з них - приватні.

"Ми покриваємо оплату за процедури, пов'язані зі штучним заплідненням: це підготовка яйцеклітини, забір сперматозоїдів, запліднення яйцеклітини та перенесення її до жіночих статевих органів", - пояснив він.

Заступник міністра уточнив, що вартість відшкодування послуги є абсолютно притомною.

"Є економічні розрахунки, які про це говорять. Є заклади, які заявляють, що коштів недостатньо, але в країнах ЄС така послуга коштує від 800 євро до 8000 євро. У таких країнах як Словаччина, Словенія, Польща це 800-1500 євро. Саме 1,5 тисячі євро покриває наша держава", - розповів він.

Чи популярною є така послуга серед українців

Станом на сьогодні до законтрактованих закладів охорони здоров'я звернулись і отримали послуги близько 300 жінок.

"Якщо говорити відверто, ми розраховували, що медпослугою з лікування безпліддя за допомогою ДРТ скористаються тисячі жінок, та цифри значно нижчі... Хочу ще раз підкреслити, що жінки, можуть скористатися сучасними та якісними послугами запліднення іn vitrо, витрати за які покриває держава", - наголосив Дубров.

Водночас він визнав, що шанси на вагітність після однієї такої процедури - менше 50%.

"Непоганим результатом вважається, коли після процедури ЕКО вагітніє приблизно третина жінок - 28-33%. В Україні цей показник - на рівні 32-35%", - уточнив фахівець.

Він додав, що станом на місяці півтора тому - згідно з даними НСЗУ - 71 пацієнтку було внесено в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) з діагнозом "вагітність" після того, як вони пройшли лікування за допомогою ДРТ.

"Це динамічна цифра, яка доволі швидко змінюється. Але загалом це близько 30%", - підсумував заступник міністра.