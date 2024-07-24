"З віком накопичується більше мутацій". Коли чоловікам найкраще планувати дітей

Зазвичай спеціалісти зі сфери репродуктології до віку чоловіка мають менше "претензій", ніж до віку жінки. Проте із плануванням вагітності краще не затягувати.

Про це розповіла ембріолог Ольга Малюта в інтерв'ю РБК-Україна .

Чи мають чоловіки вікові обмеження: коли варто заводити дітей

За словами експерта, конкретних вікових обмежень для чоловіків щодо того, коли саме найкраще заводити дитину - немає.

"У жінок яйцеклітини закладаються ще до народження й вони ніяк там не діляться. У чоловіків попередники сперматозоїдів розмножуються все їхнє життя", - уточнила вона.

Спеціаліст додала, що впродовж життя ці попередники сперматозоїдів можуть поділитися 200-300 разів. Однак при кожному такому поділі накопичуються "невеликі помилки".

"Якщо 200 разів книжку переписати від руки, то ми будемо робити якісь помилки... Біологічні системи, які забезпечують таке саме переписування ДНК, теж помиляються. Виходить, що з віком у них накопичується більше мутацій. Можливо, вони не будуть впливати на розвиток ембріона та вагітність. Але вони трошки змінюють їхню генетичну інформацію", - пояснила Малюта.

Вона зауважила, що в репродуктології до віку чоловіка спеціалісти менш прискіпливі, ніж до віку жінки, адже "розвиток на перших моментах життя ембріона залежить все-таки від яйцеклітини здебільшого".

"Якщо в чоловіка не було ендемічного паротиту "свинки", травм тканини, яка відповідає за сперматогенез, він веде здоровий спосіб життя - в нього кількість, концентрація та рухливість сперматозоїдів навіть в 60 років буде хороша", - підсумувала фахівець.

Коли найкраще вагітніти: чи існує "ідеальний" вік

Найкращий і найбагатший запас яйцеклітин у більшості жінок - до 35 років.

"Вони ще хорошої генетично якості, організм молодший, йому легше виносити дитину", - зазначила Малюта.

Водночас, за її словами, зберігаються яйцеклітини у багатьох жінок і до 40 років.

"Можна завагітніти, якщо підготувати жінку, й у процесі менопаузи", - додала ембріолог.

Виходячи з цього, твердження, що найкраще вагітніти до 35 років, є рекомендацією (а не законом).

Якщо народжувати дитину до 35 років людина не планує, можна заморозити яйцеклітини (наприклад у 25 років) та використати їх пізніше.

"Це ідеальний варіант. Найкраще заморожувати до 30 років. У цьому віці багато клітин за одну стимуляцію, можна отримати 15-20 клітин. Якщо ми заморозили 20 яйцеклітин у віці до 35 років, вірогідність народити дитину - приблизно 80-85%", - поділилась експерт.

Вона додала, що в її практиці жінок зі своїми яйцеклітинами старше 44 років не було.

"У цьому віці треба дуже багато яйцеклітин, а їх уже важко отримати, адже їх і в яєчнику мало, і вони гіршої якості... Ще є законодавче обмеження: ми не робимо ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) і трансфери ембріонів жінкам, які старше 52 років - з етичних питань", - підсумувала Малюта.