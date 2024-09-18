В Україні місцями похолодає. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"У середу буде цікаве короткочасне зниження температури, як ви бачите на карті внизу, вздовж смуги від Одещини через Вінниччину, частину Черкащини до Житомирщини, Київщини. На цьому свіженькому острівці температура повітря становитиме +18....+22 градуси", - розповіла вона.

А на решті території України 18 вересня втримається тепла погода, +22....+27 градусів.

Що стосується дощів, подекуди з грозами, у середу можуть виникати практично повсюди в Україні, окрім східної частини.

"Але це не означає їхнє тотальне домінування - локальні. Вітер залишається рвучким, на півдні, у центральній частині та сході часом до штормового, до 15-20 м/с", - зазначила вона.

Погода у Києві та на найближчі дні

У Києві очікується короткочасне похолодання до +20, +21 градуса. Вітер східного напрямку, поривчастий. Десь пройде невеликий дощ.

Надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода.