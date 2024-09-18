В Украине местами похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня

"В среду будет интересно кратковременное снижение температуры, как вы видите на карте внизу, вдоль полосы от Одесщины через Виннитчину, часть Черкасщины до Житомирщины, Киевщины. На этом свеженьком островке температура воздуха будет +18....+22 градуса", - рассказала она.

А на остальной территории Украины 18 сентября удержится теплая погода, +22...+27 градусов.

Что касается дождей, иногда с грозами, в среду могут возникать практически повсюду в Украине, кроме восточной части.

"Но это не означает их тотальное доминирование - локальные. Ветер остается порывистым, на юге, в центральной части и востоке, иногда до штормового, до 15-20 м/с", - отметила она.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

В Киеве ожидается кратковременное похолодание до +20, +21 градуса. Ветер восточного направления, порывистый. Где-нибудь пройдет небольшой дождь.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода.