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В Україні минула ніч була найспокійнішою за останній час. Ігнат назвав причину

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 13:28
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В Україні минула ніч була найспокійнішою за останній час. Ігнат назвав причину Фото: спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Минула ніч в Україні пройшла без обстрілів і стала найспокійнішою за останній час. У Повітряних силах назвали ймовірну причину відсутності атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив ще таких довідок, які власне отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", - розповів він, додавши, що дуже рідко такі довідки трапляються, але дійсно сьогодні була тиха ніч.

Ігнат припустив, що ця "тиша", мабуть, була зумовлена погіршенням погодних умов в повітряному просторі там, де противник працює по нас і безпілотниками, і авіацією.

Обстріл України

Один із останніх масованих обстрілів України стався 8 січня. Так, зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Понад 30 людей отримали поранення, ще мінімум 4 загинули. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.

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