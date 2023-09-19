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В Україні мають бути економічні стимули для імпорту електроенергії взимку, - "Укренерго"

Вівторок 19 вересня 2023 12:24
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В Україні мають бути економічні стимули для імпорту електроенергії взимку, - "Укренерго" Фото: в Україні мають бути економічні стимули для імпорту електроенергії взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Потрібно лібералізувати український енергоринок, щоб створити економічні стимули для імпорту електроенергії взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на олову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, цієї зими Україна має змогу імпортувати більше одного гігавата потужності.

"Це більше одного атомного блоку. Це достатньо велика підтримка для енергосистеми, особливо під час дефіциту", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що важливо, щоб окрім технічної можливості в Україні були економічні стимули для імпорту електроенергії з Європи.

"Треба якісь спеціальні механізми для того, щоб імпортерам було вигідно це робити. Або лібералізувати цінове регулювання на українському ринку щоб ми не стикнулися із ситуацією коли у нас дефіцит і імпортувати ми не можемо, тому що просто ціна в Україні нижча ніж в Європі", - сказав він.

Голова "Укренерго" також додав, що саме така ситуація була в кінці цього літа, коли системний оператор був вимушений брати аварійну допомогу, а в необхідні години імпорт був "майже на нулі".

Нагадаємо, державне підприємство "Оператор ринку" виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) на рівні як в країнах Європейського Союзу.

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