В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня в Україні теж огосили масштабну тривогу. Тоді ворог також підняв в небо МіГ-31К.

Після цього військові фіксували "вихід ракет". Зокрема, в напрямку Києва та Чернігова. В столиці тоді було чути роботу ППО.

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