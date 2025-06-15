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В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К

Неділя 15 червня 2025 02:18
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В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К Фото: Росія атакує Україну ракетами (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 червня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, зафіксовано пуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:10.

Водночас військові фіксували ракети. Зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, після чого стало відомо, що ракети летять на Кременчук.

В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К

Де оголосили тривогу

Станом на 02:18 сигнал повітряної тривоги по всіх областях.

В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня в Україні теж огосили масштабну тривогу. Тоді ворог також підняв в небо МіГ-31К.

Після цього військові фіксували "вихід ракет". Зокрема, в напрямку Києва та Чернігова. В столиці тоді було чути роботу ППО.

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