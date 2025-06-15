В Україні масштабна тривога: ворог підняв у небо літаки МіГ-31К

В ніч на 15 червня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, зафіксовано пуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 02:18 сигнал повітряної тривоги по всіх областях.

Водночас військові фіксували ракети. Зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, після чого стало відомо, що ракети летять на Кременчук.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня в Україні теж огосили масштабну тривогу. Тоді ворог також підняв в небо МіГ-31К.

Після цього військові фіксували "вихід ракет". Зокрема, в напрямку Києва та Чернігова. В столиці тоді було чути роботу ППО.

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