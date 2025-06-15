В Украине масштабная тревога: враг поднял в небо самолеты МиГ-31К

В ночь на 15 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, зафиксированы пуски ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:10. В то же время военные фиксировали ракеты. В частности, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, после чего стало известно, что ракеты летят на Кременчуг. Где объявили тревогу По состоянию на 02:18 сигнал воздушной тревоги по всем областям.