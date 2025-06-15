В Украине масштабная тревога: враг поднял в небо самолеты МиГ-31К
В ночь на 15 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, зафиксированы пуски ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:10.
В то же время военные фиксировали ракеты. В частности, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, после чего стало известно, что ракеты летят на Кременчуг.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:18 сигнал воздушной тревоги по всем областям.
Напомним, что в ночь на 9 мая в Украине тоже объявили масштабную тревогу. Тогда враг также поднял в небо МиГ-31К.
После этого военные фиксировали "выход ракет". В частности, в направлении Киева и Чернигова. В столице тогда была слышна работа ПВО.
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