В Україні масштабна тривога, росіяни обстрілюють країну ракетами: що відомо

В ніч на 7 березня у Київській ба більшості інших областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із дронами та пусками крилатих ракет, вже є перші фіксації на нашій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, вже зафіксовано групи ракет в Херсонській області та в акваторії Чорного моря. У другому випадку ракети летять в напрямку Одеси та Одеської області.
Про загрозу швидкісних ракет, зокрема, по Запорізькій області, також підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ракети на півночі Миколаївської області продовжують рух північним та північно-західним курсом", - йдеться у повідомленні ПС.
За ці хвилини військові щодо загроз та руху ракет поінформували наступне:
У Повітряних силах продовжили інформували щодо загроз за цей проміжок часу (з 03:47 до 04:00):
Станом на 03:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у більшості областей України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.