UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (відбій)

Ілюстративне фото: по Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

О 12:15 по Україні оголосили відбої тривог.

Оновлено від 11:46. В окупованому Мелітополі повідомляють про вибух.

Тривога почала ширитися Україною об 11:28.

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у Харкові.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що окупанти підняли винищувач МіГ-31К, який може переносити гіперзвукові ракети "Кинжал".

РБК-Україна повідомляло, що росіяни вночі вдарили по Слов'янську з С-300.

Вони також били по Очакову з РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога