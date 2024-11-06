В Україні масштабна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К (відбій)

Станом на 14:12, як й згадувалось вище, в усіх областях України оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:12 (alerts.in.ua)

Причина тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Варто додати, що перед цим Повітряні сили також попереджали про повторні пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією в напрямку Сумської області.

Відбій тривоги

Станом на 14:34 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Обстріли Росії

З початком повномасштабної війни загроза обстрілів українських міст і сіл з боку Росії стала постійною реальністю для цивільних. Ворожі сили застосовують широкий спектр озброєнь, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) і безпілотники-камікадзе, які завдають серйозної шкоди житловим будівлям та інфраструктурним об'єктам.

Останнім часом різко збільшилася кількість атак із застосуванням дронів-камікадзе. Такі дрони запускаються майже щоночі, підвищуючи ризики для мирного населення та викликаючи значне навантаження на системи протиповітряної оборони (ППО) України.

Тим часом експерт з авіації Костянтин Криволап пояснив, чи здатні масові атаки дронів з боку Росії виснажити українську протиповітряну оборону.