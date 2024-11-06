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В Україні масштабна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:12, як й згадувалось вище, в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:12 (alerts.in.ua) 

Причина тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Варто додати, що перед цим Повітряні сили також попереджали про повторні пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією в напрямку Сумської області. 

Відбій тривоги 

Станом на 14:34 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги. 

Обстріли Росії 

З початком повномасштабної війни загроза обстрілів українських міст і сіл з боку Росії стала постійною реальністю для цивільних. Ворожі сили застосовують широкий спектр озброєнь, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) і безпілотники-камікадзе, які завдають серйозної шкоди житловим будівлям та інфраструктурним об'єктам.

Останнім часом різко збільшилася кількість атак із застосуванням дронів-камікадзе. Такі дрони запускаються майже щоночі, підвищуючи ризики для мирного населення та викликаючи значне навантаження на системи протиповітряної оборони (ППО) України.

Тим часом експерт з авіації Костянтин Криволап пояснив, чи здатні масові атаки дронів з боку Росії виснажити українську протиповітряну оборону.

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