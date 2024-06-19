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В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Середа 19 червня 2024 17:22
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В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні в вдень середи, 19 червня, була оголошена масштабна повітряна тривога. Причина - зліт російського літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, о 17:14. Згодом тривога поширилась на всі регіони.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - написали Повітряні сили.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Раніше РБК-Україна розповідало, чому в Києві закритий для приватного транспорту один з мостів. Також ми писали, чому не всі заклади закриваються під час повітряних тривог, чи зобов'язані вони це робити.

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МіГ-31К Війна в Україні Повітряна тривога
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