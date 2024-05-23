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В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Четвер 23 травня 2024 00:33
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В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні у ніч на четвер, 23 травня, була оголошена масштабна повітряна тривога. Її причиною став повторний літ російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о 00:25 сигнал тривоги було оголошено у Києві та області. А згодом поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 00:45.

У Києві та області оголошено про відбій тривоги. Згодом відбої почали поширюватись і на решту областей.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

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Повітряна тривога
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