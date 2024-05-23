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В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Четверг 23 мая 2024 00:33
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В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине в ночь на четверг, 23 мая, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала в 00:25 сигнал тревоги был объявлен в Киеве и области. А потом распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 00:45.

В Киеве и области объявлено об отбое тревоги. Впоследствии отбои начали распространяться и на остальные области.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

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Воздушная тревога
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