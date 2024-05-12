В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога охопила Україну у неділю, 12 травня. Зафіксовано зліт російського літака МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 09:46. Вже за декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.
Карта повітряних тривог станом на 09:52
Нагадаємо, російський літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона є складною ціллю для протиповітряної оборони. Збивати її можуть сучасні ЗРК, наприклад, Patriot.
Востаннє Росія атакувала Україну "Кинджалами" в ніч на 8 травня. Тоді ракети вдарили по Львівській області.
У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у нашому матеріалі.
В ніч на 8 травня російські військові здійснили комбіновану атаку, випустивши дрони та ракети різних типів. Під ударом ворога була енергетика. Відомо, що були атаковані енергетичні об'єкти у шести областях.
Додамо, що після російської атаки енергетики заговорили про обмеження використання світла для українців. Проте графіки відключення ввели лише для бізнесу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.