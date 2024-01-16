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В Україні масштабна повітряна тривога. Злетів винищувач МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 16 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні 16 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько об 10:37.

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні 16 січня (t.me/alarmukraine)

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

"Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому "Моздок" (Північна Осетія)", - йдеться в повідомленні.

Обстріл України

Один із останніх масованих обстрілів України стався 8 січня. Так, зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Понад 30 людей отримали поранення, ще мінімум 4 загинули. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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