В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 10:37.

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 16 января (t.me/alarmukraine)

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:56

По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за влета истребителя МиГ-31К. Первой "позеленела" Волынская область, следом Полтавская, Винницкая, Днепрпетровская и другие.

Карта тревог по Украине на 12:00 16 января (t.me/alarmukraine)

Обстрел Украины

Один из последних массированных обстрелов Украины случился 8 января. Так, утром в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Более 30 человек получили ранения, еще минимум 4 погибли. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.