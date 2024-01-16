RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 16 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 16 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 10:37.

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 16 января (t.me/alarmukraine)

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:56

По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за влета истребителя МиГ-31К. Первой "позеленела" Волынская область, следом Полтавская, Винницкая, Днепрпетровская и другие.

Карта тревог по Украине на 12:00 16 января (t.me/alarmukraine)

Обстрел Украины

Один из последних массированных обстрелов Украины случился 8 января. Так, утром в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Более 30 человек получили ранения, еще минимум 4 погибли. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине