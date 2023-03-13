В Україні масштабна повітряна тривога. Зафіксовано активність авіації РФ

В Україні сьогодні, 13 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про активність ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Попередньо є інформація про запуск о 13:16 крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками, які злетіли з аеродрому Енгельс", - зазначив він.

Водночас народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив про пуски крилатих ракет.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали тривоги. Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Крім того, моніторингові групи повідомляють про зліт Ту-95 у Росії та ймовірні пуски ракет.

"В районі Енгельса помічена активність ворожого Ту-160. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу", - зазначив він.

Повітряну тривогу у більшості областей оголосили після 13:15. Про загрозу з повітря попередили жителів східних, центральних, частини північних та південних областей.

По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомляють, що цілі, яку запустили в РФ, були імітаційними.

Нагадаємо, сьогодні у Києві, а також у низці північних та центральних областей вже оголошували повітряну тривогу. На щастя, вона минулася без інцидентів.

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