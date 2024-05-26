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В Украине масштабная воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 09:27
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В Украине масштабная воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога была объявлена 26 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена утром 26 мая. Зафиксирован взлет самолета МиГ-31К в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:15.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.

Обновлено в 9:48

Отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:20

В Украине масштабная воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К

Чем опасен МиГ-31К

Следует отметить, что взлет российского МиГ-31К приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Эти самолеты являются носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбивать.

До весны 2023 года у Украины не было возможности бороться с российскими "Кинжалами". Но получив от партнеров современные системы ПВО, в частности, Patriot, это стало возможным. Год назад украинские военные впервые уничтожили "Кинжал" в Киевской области.

Обстрел Украины 26 мая

Этой ночью россияне атаковали Украину, выпустив две ракеты "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 дрон-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 12 крылатых ракет.

В Жмеринке Винницкой области обломки сбитого вражеского беспилотника упали в жилой квартал. Были повреждены дома автомобили, также есть пострадавшие.

Также сообщалось, что из-за вражеской атаки в городе Староконстантинов Хмельницкой области были проблемы со светом.

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