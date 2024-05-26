В Украине масштабная воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога была объявлена 26 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена утром 26 мая. Зафиксирован взлет самолета МиГ-31К в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:15. Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза. Обновлено в 9:48 Отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К. Карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 Чем опасен МиГ-31К Следует отметить, что взлет российского МиГ-31К приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Эти самолеты являются носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбивать. До весны 2023 года у Украины не было возможности бороться с российскими "Кинжалами". Но получив от партнеров современные системы ПВО, в частности, Patriot, это стало возможным. Год назад украинские военные впервые уничтожили "Кинжал" в Киевской области.