UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

Фото: Україною поширилась повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україною поширилась повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 21:40 повітряна тривога оголошена по всій території України.

В Повітряних силах Збройних мил України повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Зафіксовано виліт бомбардувальників

"Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - додали в Повітряних силах.

В Україні почались відбої повітряної тривоги

В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки щодо вильоту ворожого МіГ-31К.

Станом на 21:55 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Ракетні удари по Україні

З травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Зауважимо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні. Під час нічної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога