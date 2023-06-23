В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

Станом на 21:40 повітряна тривога оголошена по всій території України.

В Повітряних силах Збройних мил України повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Зафіксовано виліт бомбардувальників

"Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - додали в Повітряних силах.

В Україні почались відбої повітряної тривоги

В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки щодо вильоту ворожого МіГ-31К.

Станом на 21:55 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Ракетні удари по Україні

З травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Зауважимо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні. Під час нічної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

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