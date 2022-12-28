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В Україні масштабна повітряна тривога, є "прильоти": подробиці

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Україна, Середа 28 грудня 2022 09:23
В Україні масштабна повітряна тривога, є "прильоти": подробиці Фото: в Україні 28 грудня масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У більшості областей України зранку 28 грудня оголосили повітряну тривогу. Відомо про перші "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу у Києві, а також у центральних та східних областях оголосили після 9:00.

В Україні масштабна повітряна тривога, є &quot;прильоти&quot;: подробиці

Фото: карта повітряних тривог станом на 9:10 (alerts.in.ua)

Вибухи у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють місто. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що росіяни вдарили по Харкову ракетами. На місці працюють рятувальники.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району, поки інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні знову чули вибухи, поки причини та наслідки невідомі.

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