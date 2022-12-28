В Украине масштабная воздушная тревога, есть "прилеты": подробности

В большинстве областей Украины утром 28 декабря была объявлена воздушная тревога. Известно о первых "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 10:00

В Украине отменили воздушную тревогу, она продолжалась в течение часа.

Масштабная воздушная тревога в Киеве, а также в центральных и восточных областях была объявлена после 9:00.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 9:10 (alerts.in.ua)

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают город. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что россияне ударили по Харькову ракетами. На месте работают спасатели.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району, пока информации о пострадавших нет.