В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога ввечері вівторка, 8 липня, охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - повідомили Повітряні сили.
Там також попередили про швидкісну ціль у Житомирській області, курс південно-західний.
"Житомир, Старокостянтинів - перебувайте в укриттях!", - закликали військові.
Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські загарбники запустили по Україні 54 дрони та 4 зенітні керовані ракети С-300/400. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.
Сили протиповітряної оборони України знищили 34 ворожі дрони.
Зокрема, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.ок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.
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