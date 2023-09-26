В Україні на максимальну потужність вивели сім активних енергоблоків, - "Енергоатом"

"Енергоатом" 25 вересня 2023 року вивів на максимальну потужність всі сім працюючих на даний час атомних енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

До цього генерація атомних енергоблоків на максимальній потужності була обмежена умовами роботи ринку. Вихід на максимум додав українській енергосистемі 300 МВт потужності. Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт.

"Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу", - заявили в "Енергоатомі".

Підготовка до зими

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою ціллю була енергосистема.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.

Раніше Міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.

До того ж у зв'язку з загрозою ударів по енергетиці українців попереджають про можливі графіки відключення світла восени та взимку 2023-2024. Причому в деяких областях уже розпочалася роз'яснювальна кампанія.

Докладніше про те, де вже підготували графіки і як вони будуть виглядати, - у матеріалі РБК-Україна.

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