В Украине на максимальную мощность вывели семь активных энергоблоков, - "Энергоатом"

"Энергоатом" 25 сентября 2023 вывел на максимальную мощность все семь работающих в настоящее время атомных энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

До этого генерация атомных энергоблоков на максимальной мощности была ограничена условиями рынка. Выход на максимум прибавил украинской энергосистеме 300 МВт мощности. Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт.

"Завершены перегрузки и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который в скором времени также будет включен в работу", - заявили в "Энергоатоме".

Подготовка к зиме

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Ранее Министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

К тому же, в связи с угрозой ударов по энергетике украинцев предупреждают о возможных графиках отключения света осенью и зимой 2023-2024. Причем в некоторых областях уже началась разъяснительная кампания.

Более подробно о том, где уже подготовили графики и как они будут выглядеть, - вматериале РБК-Украина.

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